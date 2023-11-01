Андрій Ковальський, Журналіст та ведучий Факти. Спорт
Обшуки у кабінеті мера Ужгорода | Посилення мобілізації в окупації | Новини Факти ICTV за 01.11.2023
– Окупанти посилили мобілізацію на ТОТ Запорізької області;
– Соціологи провели важливе опитування;
– ДБР та СБУ викрили злочинне угруповування працівників ТЦК у Києві;
– СБУ та Нацполіція провели обшуки у кабінеті мера Ужгорода;
– Порушення прав ВПО: як із цим боротись;
– Республіканці США вимагають чітку стратегію перемоги;
– Білий дім наполягає, щоб рішення про допомогу ухвалювали єдиним пакетом;
– Україна направила Польщі офіційну ноту через страйк польських перевізників;
– УКультура — що це?
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