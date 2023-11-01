Обшуки у кабінеті мера Ужгорода | Посилення мобілізації в окупації | Новини Факти ICTV за 01.11.2023

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– Республіканці США вимагають чітку стратегію перемоги;

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– Україна направила Польщі офіційну ноту через страйк польських перевізників;

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