Обстріл АВДІЇВКИ! Група АЛЬФА полює НА ВОРОГА | Новини Факти ICTV за 03.10.2023
– Ворог нещадно б’є по позиціях ЗСУ та населених пунктах. Новини з фронту;
– На Донеччині знову жертви серед цивільного населення;
– Як група спецпризначенців Альфа полює на ворога;
– Масштабна пожежа в Ростові-на-Дону;
– У Києві відбулось виїзне засідання Ради в закордонних справах Євросоюзу;
– Ветерани України. Благодійний фонд 10 обговорив основні питання та проблеми;
– Закон про локалізацію. Зміцнення виробництва та розвиток підприємств на Черкащині;
– На Львівщині село Новошичі відновлює костел минулого століття.
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