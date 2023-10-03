Обстріл АВДІЇВКИ! Група АЛЬФА полює НА ВОРОГА | Новини Факти ICTV за 03.10.2023

– Ворог нещадно б’є по позиціях ЗСУ та населених пунктах. Новини з фронту;

– На Донеччині знову жертви серед цивільного населення;

– Як група спецпризначенців Альфа полює на ворога;

– Масштабна пожежа в Ростові-на-Дону;

– У Києві відбулось виїзне засідання Ради в закордонних справах Євросоюзу;

– Ветерани України. Благодійний фонд 10 обговорив основні питання та проблеми;

– Закон про локалізацію. Зміцнення виробництва та розвиток підприємств на Черкащині;

– На Львівщині село Новошичі відновлює костел минулого століття.

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