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Обстріл Донеччини 21.09.2023 і деталі скандалу у Самбірському ТЦК! Новини Факти ICTV за 22.09.2023

– Обстріл Донеччини 21.09.2023 — окупанти вдарили по Кураховому;

– Обстріл Донеччини 21.09.2023 — росіяни атакували Петропавлівку;

– Репортаж із передової;

– Візит Зеленського в США. Репортаж Голосу Америки;

– Військові навчання в Білорусі перейдуть в активну фазу — скільки триватиме;

– Домашній арешт: суд Львова обрав запобіжний захід катам Самбірського ТЦК;

Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 07:00 (22.09.2023).

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