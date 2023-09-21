Обстріл Донеччини 21.09.2023 і деталі скандалу у Самбірському ТЦК! Новини Факти ICTV за 22.09.2023
– Обстріл Донеччини 21.09.2023 — окупанти вдарили по Кураховому;
– Обстріл Донеччини 21.09.2023 — росіяни атакували Петропавлівку;
– Репортаж із передової;
– Візит Зеленського в США. Репортаж Голосу Америки;
– Військові навчання в Білорусі перейдуть в активну фазу — скільки триватиме;
– Домашній арешт: суд Львова обрав запобіжний захід катам Самбірського ТЦК;
Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 07:00 (22.09.2023).
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.