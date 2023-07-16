Обстріл Києва 24 червня: постраждалим і досі не надали житла та не виплатили компенсації

Вони пережили справжнє пекло ракетного удару, втратили все майно і залишились наодинці зі своєю бідою. В ніч на 24 червня уламок російської ракети зніс кілька поверхів та суттєво пошкодив конструкції будинку на Солом’янці.

П’ятеро людей загинули під завалами. Увесь під’їзд, а це приблизно 140 квартир, визнали тимчасово непридатними для проживання. Багато хто з людей рятувався лише у спідньому, втративши усе нажите. І уже майже три тижні його мешканці хто де: у готелях, в родичів, друзів, вони з острахом дивляться на вартість орендованого житла. І шукають серед гір будівельного сміття хоч щось зі своїх речей.

Опинившись у такій ситуації, кияни не розуміють, чому у столиці їм не знайшлось тимчасового житла, а в бюджеті – коштів на компенсації.

У департаменті будівництва та житлового забезпечення відповіли письмово: на першому етапі обстежень під’їзд визнали не придатним до експлуатації, чотири поверхи – аварійними. Потрібні детальніші експертні висновки. Французька благодійна організація запропонувала жителям виплати у 6 тис. грн. на місяць, але їх ще ніхто не отримав. Від КМДА на компенсацію можуть претендувати лише власники пошкодженого житла.

Києву варто повчитися у Львова, де під час останньої атаки росіян, свої квартири тут втратило 60 сімей. Людей одразу розселили у гуртожитках. Про виділення 100 млн грн. у мерії заявили наступного дня після трагедії. Уже й прийняли відповідну програму, яка дозволяє проводити аварійно-відновлювальні роботи. Постраждалих забезпечили усім – від постільної білизни, речей до безкоштовного харчування.

Пояснити, чому таке ставлення до киян, в столичній КМДА не захотіли, відправили до Солом’янською райдержадміністрації . Але коментувати ситуацію там відмовилися. Як виявилось, в установі навіть не ведуть статистики – скількох людей відселено із постраждалого під’їзду.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.