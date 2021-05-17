Обстріл тривав понад 1,5 години: проросійські найманці атакували Піски

83-річна мешканка прифронтових Пісків розповідає, що коли німці приходили, то вони не були такими жорстокими, як проросійські бойовики. Жінка розповіла про обстріл, який окупанти днями влаштували з околиць окупованого Донецька. Після того баба Соня, так її називають наші військові, три дні просиділа без світла, аж поки українські бійці не допомогли відновити електропостачання.

— Взагалі світла не було. Обстріл був такий, що я не знала куди мені подітися з сином, а він – інвалід. Плакали обоє. Повибивало рами, а в хаті двері взагалі вирвало і замок всередині, і в кухні все повибивало, – розповіла мешканка Пісок Софія Толмачова.

Дивом ані цивільні, ані військові тоді не постраждали. Хоча будинків, у більшості з яких вже ніхто й не живе, потрощило чимало. Противник працював із важкого, забороненого озброєння.

Бійці розповідають, обстріл тривав понад 1,5 години. За цей час нарахували щонайменше 35 прильотів. На цій ділянці фронту такої активності вже давно не пам’ятають.

Куди стріляти ворог корегував із повітря. Над ділянкою було помічено щонайменше чотири безпілотники. Те, що дісталось цивільним – вкотре доводить, окупантам байдуже, куди прилетять їхні міни. Натомість, наші армійці кажуть, така активність противника їх не налякала, радше добряче збадьорила.

Тим часом звіти спільного центру контролю та координації доводять, що російсько-окупаційні війська не планують відступати. Вони і надалі стягують військову техніку та не допускають на свої позиції спостерігачів моніторингової місії.

Ситуація на Донбасі

Станом на ранок 17 травня на Донбасі зафіксували 15 порушень режиму припинення вогню з боку незаконних збройних формувань РФ.

Постраждалих внаслідок ворожого обстрілу серед українських захисників немає.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.