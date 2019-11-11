Обстріл вантажівки ЗСУ на Донбасі: в якому стані поранені бійці

Бойовики напередодні 11 разів обстріляли позиції українських бійців – зокрема із заборонених мінометів. А неподалік ділянки Петрівське-Богданівка, де завершилося розведення, окупанти вгатили по вантажівці українських армійців.

Це сталося в селі Новогнатівка. Окупанти вгатили із ПТРК. Загалом же загарбники випустили дві керовані ракети по цій ділянці фронту. І що важливо, Новогнатівка розташована за 6 км від Богданівки, де в суботу відбулося розведення військ.

В штабі ООС не надали журналістам детальнішої інформації про цей ворожий обстріл. Журналістів не пустили на це місце. Ще зранку вони мали дозвіл на відеозйомку, а поки доїхали – його скасували. Через те, що нібито тривають слідчі дії.

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Місцеві жителі, яких там лишилося небагато, кажуть, що нічого особливого вони не чули. Мовляв, щось гупало, але тут таке стається чи не щодня, тому вже й уваги не звертають.

Біля місця обстрілу працювало три автомобілі ОБСЄ та безпілотник. Вороже залізо поранило чотирьох наших захисників. У них контузія. Нині життю бійців нічого не загрожує, їх відвезли до госпіталю в Маріуполі.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як на передовій бійці ООС готуються до зими.

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