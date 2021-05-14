Обстріли і десятки жертв: що відбувається в Ізраїлі

Ізраїль поки що не розпочинав наземної операції в секторі Гази, як повідомляли деякі ЗМІ. Збройні сили Ізраїлю пояснили, що здійснюють атаку в секторі Гази, але безпосередньо на землі сектора військ немає.

Хоча ще напередодні Ізраїль стягнув до кордону з сектором сухопутні війська й танки. Сторони продовжують обмінюватися ракетними обстрілами.

Від початку активного протистояння у секторі Гази загинули понад 80 людей, серед них майже два десятки дітей, повідомила палестинська сторона.

Із боку Ізраїлю жертвами конфлікту стали семеро людей, серед них 6-річний хлопчик та військовий. З обох боків – сотні поранених. Частину потрібно госпіталізувати. Для лікарень, які протистоять пандемії, це серйозне навантаження.

Більше ніж половина госпіталізованих, зокрема жінки та діти різного віку, мають серйозні або критичні поранення. Декому довелося ампутувати кінцівки.

Крім масштабного ракетного протистояння посилилися також сутички у містах зі змішаним ізраїльсько-арабським населенням. Такі сутички вже називають другим фронтом конфлікту, а їхнім уособленням останніми днями стало місто Лод. Там посилили патрулі ізраїльської поліції.

Арабські ЗМІ повідомляють, що Єгипет, який часто виступає посередником у конфлікті, запропонував запровадити перемир’я – щонайменше на рік. Ізраїль начебто відмовився – і від припинення вогню, і від єгипетського посередництва. Проте поки що ізраїльська влада не коментує це питання.

Ситуація на Близькому Сході

В останні дні відновилося активне протистояння між Ізраїлем і терористичною організація ХАМАС в районі сектора Гази.

У конфлікті Ізраїлю допомагає протистояти система протиповітряної оборони Залізний купол, яка не дозволяє снарядам долітати до міст.

Протистояння між Ізраїлем та Палестною тривають вже багато десятиліть. Детальніше про палестинсько-ізраїльський конфлікт читайте на Фактах ICTV.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.