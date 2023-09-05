Обстріли майже щохвилини: як живе Херсон сьогодні

Життя у Херсоні від часу деокупації перетворилося на екстрим. Росіяни постійно мстяться місту за проукраїнську позицію. Тож екстреним службам, комунальникам та навіть екологам доводиться працювати під постійним вогнем із лівого берега. Херсонці кажуть, що тих, хто боїться – у місті просто не лишилося. Населення Херсона навіть потроху збільшується.

Бронежилет, ліхтарик, каска – ці речі необхідні херсонським медикам.

– Якщо буде іти осколок, то завдяки ребристості каски піде рикошетом. На початку робочого дня легко, потім важко, – кажуть лікарі швидкої.

На виїзд збирається бригада Херсонської швидкої. Ці медики приїхали допомагати із Полтавщини, адже на Херсонщині своїх не вистачає.

Кажуть, в перші рази було складно одягти бронежилет, а зараз з цим можуть впоратись із закритими очима.

Пані Марина на наслідки прильотів поїхала у свій другий робочий день в Херсоні.

– Одна бригада забрала маму і дитину – хлопчика 8 років, а ми забрали дідуся, виносили його з будинку, бо дах почав горіти, – пригадує лікарка виїзної бригади Полтавського обласного центру екстреної медичної допомоги Марина Сребродольська.

Спокійного чергування тут бажати не прийнято. Погана прикмета. Росіяни гатять по місту нещадно. Цілять по цивільних об’єктах, каже фельдшер Віталій Рудаков. Серед жертв переважно цивільні, комунальники та рятувальники.

– Снаряд летить 3-4 секунди, тому сирени кожного дня. В основному хаотичні обстріли, без влучань у критичну інфраструктуру. Для росіян немає нічого святого, – каже фельдшер швидкої Віталій Рудаков.

В екологічну лабораторію було пряме влучання боєприпасу 152 калібру. На щастя, він не розірвався. В цей час у приміщенні працівники проводили дослідження.

У лабораторії вікна закладені мішками з піском. Приміщення розташоване неподалік Дніпра. Росіяни влучали по ньому багато разів. Нині тут немає жодного цілого скла.

– Це за день може бути 10, 20, 30 разів. Це коли приїжджаєш, взагалі-то таке враження, що сюди приїхав – і вони одразу починають. Кожен день летить, летить, летить, – розповідає головна спеціалістка відділу інструментально-лабораторного контролю Світлана Ляшенко.

Попри постійний вогонь, фахівці щодня беруть проби ґрунту та поверхневих вод. Після підриву дамби Каховської ГЕС Україна була на порозі екологічного лиха.

– Якщо у воду потрапляють паливно-мастильні матеріали, то кисень не проникає і відбувається мор риби. Воно осідає на берегах, потім – пожежі. Із цим необхідно проводити спеціальні заходи. Але в умовах бойових дій це було практично неможливо, – каже заступник начальника Держекоінспекції Південного округу Запорізької і Херсонської областей Микола Власенко.

Нині мул осів, і вода очистилась. Та родючість ґрунтів дещо знизилась, кажуть фахівці. Нині вони допомагають збирати доказову базу для ГПУ, яка готує позов проти Росії. Причому завдяки Державному космічному агентству і місцевим небайдужим розуміють, що відбувається на окупованому лівому березі. Та все ж, зізнаються – вичерпною інформація бути не може.

– Водгосп не працює на сьогодні, бо обстріли і таке інше. Гідрометр відбирає проби. Набагато менше, ніж треба. Держекоінспекція не може нормально відібрати, тому що там снайпери, – зазначає заступниця директора департаменту захисту довкілля та природних ресурсів Херсонської ОВА Ольга Філіна.

Повний екстрим у комунальників. Найбільш постраждалий від води мікрорайон Острів чистять добровольці з усієї України. Щоправда, робочий час тут обмежений, надвечір росіяни починають обстріли.

– Заходи безпеки: бронежилет та каска. Якщо обстріли, ми десь ховаємось у будинку. Працюємо так, – каже представник військової адміністрації Херсона Ігор Сєрік.

Ті, хто боїться – тут не живуть, жартують місцеві. Щоправда, за словами очільника області, люди потроху повертаються.

– Постійно, не тільки тут у Херсоні. Навіть маленькі села, які постійно під обстрілами, де прилітають авіаційні бомби. Там також люди не хочуть виїжджати зі своїх домівок. Зараз із ними працюють соціальні працівники, поліцейські, волонтери – вмовляють, але ми не можемо їх змусити, – розповідає голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Хоча безпеку, поки лівий берег окупований, ніхто у місті гарантувати не може.

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