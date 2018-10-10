Обстріли на передовій не вщухають: втрат зазнали українські захисники
Маємо сумну інформацію зі сходу. Двоє вояків загинули на передовій – вони підірвались на міні на Донецькому напрямку. Ще одного пораннено в районі Бахмутської траси.
З початку цієї доби – зафіксовано 10 обстрілів. Проросійські бойовики почали гатити з 7 ранку. Двічі – із крупнокаліберної зброї, яку забороняють мінські угоди.
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Найбільше дісталося Кримському, Золотому, Травневому, Красногорівці, Старогнатівці, Гнутовому та Лебединському.
У штабі ООС ситуацію називають контрольованою. Під надійною охороною і майже два десятки складів з боєприпасами. Всі вони розташовані на достатній відстані від передової, аби не стати мішенню для російських артилеристів.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, чому РФ вже не потрібен ДонбасПідписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!