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Обстріли на передовій не вщухають: втрат зазнали українські захисники

Маємо сумну  інформацію зі сходу. Двоє вояків загинули на передовій – вони підірвались на міні на Донецькому напрямку. Ще одного пораннено в районі Бахмутської траси.

З початку цієї доби – зафіксовано 10 обстрілів. Проросійські бойовики почали гатити з 7 ранку. Двічі – із крупнокаліберної зброї, яку забороняють мінські угоди.

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Найбільше дісталося Кримському, Золотому, Травневому, Красногорівці, Старогнатівці, Гнутовому та Лебединському.

У штабі ООС ситуацію називають контрольованою. Під надійною охороною і майже два десятки складів з боєприпасами. Всі вони розташовані на достатній відстані від передової, аби не стати мішенню для російських артилеристів.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, чому РФ вже не потрібен Донбас

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