Обстріли на передовій не вщухають: втрат зазнали українські захисники

Маємо сумну інформацію зі сходу. Двоє вояків загинули на передовій – вони підірвались на міні на Донецькому напрямку. Ще одного пораннено в районі Бахмутської траси.

З початку цієї доби – зафіксовано 10 обстрілів. Проросійські бойовики почали гатити з 7 ранку. Двічі – із крупнокаліберної зброї, яку забороняють мінські угоди.

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Найбільше дісталося Кримському, Золотому, Травневому, Красногорівці, Старогнатівці, Гнутовому та Лебединському.

У штабі ООС ситуацію називають контрольованою. Під надійною охороною і майже два десятки складів з боєприпасами. Всі вони розташовані на достатній відстані від передової, аби не стати мішенню для російських артилеристів.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, чому РФ вже не потрібен Донбас

Опубліковано Жовтень, 10 в 20:30



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