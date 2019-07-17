Обстріли не припиняються. Бойовики виходять з окопів і полюють за кулеметниками

На Донбасі бойовики 6 разів обстріляли українські позиції. На щастя, втрат серед наших захисників немає. Бойовики вели вогонь по Миколаївці, Широкиному, Мар’їнці, Водяному, Павлополю, Богданівці.

Ігор – щасливчик. Військова чуйка, миттєва реакція, лічені секунди та метри врятували армійця від пострілу з протитанкової керованої ракети. Місце, де перебував військовий, зруйноване повністю.

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Протитанкові керовані ракети повертаються на передову до бойовиків. Їхнє масове застосування фіксують одночасно на різних ділянках фронту.

Військові фіксують місце виходу керованої ракети, однак, кажуть стріляти у відповідь немає сенсу. Відстань велика та і ворожий ПТУРист миттєво залишає позиції.

Руїни цегляного заводу на околицях окупованої Старомихайлівки служать надійним укриттям не лише для ПТУРів, тут укриваються кулеметники та снайпери.

Сьогодні бойовики геть нахабніють, серед білого дня намагаються просунути свої позиції уперед, з окопів виходять у повний зріст. Аби вгамувати противника, армійці отримають дозвіл відкрити вогонь.

Олександру – 20 років, півроку з яких він кулеметник. До галасу пострілів звик – вуха не закладають, раз на три дні чистить зброю, але найважче не це.

Найважче для неї робити позицію, – каже боєць.

Те що бойовики полюють саме за кулеметником яскраво видно по отворах в стіні. Дірки великого калібру військові ще використовують як додаткові очі для спостереження за ворогом.

Нагадаємо, ЦВК не формуватиме спеціальні виборчі дільниці для голосування військових на лінії розмежування.

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