Андрій Ковальський, Журналіст та ведучий Факти. Спорт
Обстріли Одещини: місто продовжує оговтуватися від ударів РФ | Новини Факти ICTV за 21.01.2024
– Росіяни не припиняють обстріли прифронтової Донеччини.
– Окупанти на Бахмутському напрямку сунуть у штурми.
– На Таврійському напрямку росіяни збільшують інтенсивність обстрілів.
– У Севастополі пролунали вибухи 21.01.2024.
– Обстріли Одеси: як місто відновлюється від численних російських ударів.
– Чоботар з Івано-Франківська продає давнє взуття і купує ЗСУ берці.
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