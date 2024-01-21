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Андрій Ковальський, Журналіст та ведучий Факти. Спорт

Обстріли Одещини: місто продовжує оговтуватися від ударів РФ | Новини Факти ICTV за 21.01.2024

– Росіяни не припиняють обстріли прифронтової Донеччини.

– Окупанти на Бахмутському напрямку сунуть у штурми.

– На Таврійському напрямку росіяни збільшують інтенсивність обстрілів.

– У Севастополі пролунали вибухи 21.01.2024.

– Обстріли Одеси: як місто відновлюється від численних російських ударів.

– Чоботар з Івано-Франківська продає давнє взуття і купує ЗСУ берці.

Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 16.30 (21.01.2024).

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