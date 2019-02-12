Обстріли та ворожа розвідка – на передовій не припиняються провокації

Сьогодні від опівночі противник 4 рази обстріляв позиції наших військ, в тому числі 2 рази із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

З мінометів калібру 120 мм проросійські найманці обстріляли українських військових в районі Широкиного, з мінометів 82 мм – у районі хутора Вільний. З протитанкового ракетного комплексу та озброєння БМП – ворог вів вогонь поблизу Богуславського, а з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї – по Травневому. На щастя, втрат серед наших захисників немає.

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Українські армійці влучають у вогневі точки терористів біля Ясинуватської розв’язки під Донецьком. За попередньою інформацією бойовиків, знищено одного окупанта і одну одиницю техніки, зруйновані бліндажі та інженерні комунікації.

В районі донецького летовища вибухи та постріли не припиняються і серед білого дня. Вдень найнебезпечніший снайперський вогонь. А от ввечері і зранку до позицій ЗСУ намагаються підійти штурмові групи. Діють тихо, без жодного пострілу.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у зоні ООС виявили контрафактний алкоголь на $1 млн.

Опубліковано Лютий, 12 в 20:11



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