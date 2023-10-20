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Оксана Гутцайт, Ведуча програми Факти

Обстріли України сьогодні | В’язниця для зрадника з Харківщини | Новини Факти ICTV за 20.10.2023

— Масований обстріл Херсонщини.

— Наслідки обстрілу Донеччини та Харківщини.

— На Харківщині викрили інженера-колаборанта.

— Допомога жертвам сексуального насильства, зумовленого війною.

— РФ відновила спроби наступу на Авдіївському напрямку.

— $60 мільярдів Байден проситиме для України.

— Хорватія передала Україні всі свої вертольоти Мі-8.

— Містечко для вимушених переселенців на Київщині.

Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 11:00 (20.10.2023).

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