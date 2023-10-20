Оксана Гутцайт, Ведуча програми Факти
Обстріли України сьогодні | В’язниця для зрадника з Харківщини | Новини Факти ICTV за 20.10.2023
— Масований обстріл Херсонщини.
— Наслідки обстрілу Донеччини та Харківщини.
— На Харківщині викрили інженера-колаборанта.
— Допомога жертвам сексуального насильства, зумовленого війною.
— РФ відновила спроби наступу на Авдіївському напрямку.
— $60 мільярдів Байден проситиме для України.
— Хорватія передала Україні всі свої вертольоти Мі-8.
— Містечко для вимушених переселенців на Київщині.
Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 11:00 (20.10.2023).
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.