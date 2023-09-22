Юлія Сеник, Ведуча програми Факти
Обстріли України та репортаж на лінії вогню! Новини Факти ICTV за 22.09.2023
– Обстріл Херсонщини 22.09.2023 — є загиблий;
– Обстріл Нікопольщини 22.09.2023;
– Обстріл Півдня України: 21.09.2023 — деталі від Гуменюк;
– Репортаж із передової;
– Підсумки робочої поїздки Зеленського до США;
– Як захистити й зберегти культурну спадщину в умовах війни.
Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 09:30 (22.09.2023).
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