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Юлія Сеник, Ведуча програми Факти

Обстріли України та репортаж на лінії вогню! Новини Факти ICTV за 22.09.2023

– Обстріл Херсонщини 22.09.2023 — є загиблий;

– Обстріл Нікопольщини 22.09.2023;

– Обстріл Півдня України: 21.09.2023 — деталі від Гуменюк;

– Репортаж із передової;

– Підсумки робочої поїздки Зеленського до США;

– Як захистити й зберегти культурну спадщину в умовах війни.

Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 09:30 (22.09.2023).

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