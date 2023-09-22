Обстріли України та репортаж на лінії вогню! Новини Факти ICTV за 22.09.2023

– Обстріл Херсонщини 22.09.2023 — є загиблий;

– Обстріл Нікопольщини 22.09.2023;

– Обстріл Півдня України: 21.09.2023 — деталі від Гуменюк;

– Репортаж із передової;

– Підсумки робочої поїздки Зеленського до США;

– Як захистити й зберегти культурну спадщину в умовах війни.

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