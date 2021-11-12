Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Україна / Суспільство

Обстріляли будинки та атакували Мар’їнку: бойовики влаштовують чергові провокації на Донбасі

Костянтин Мельников журналіст програми Факти ICTV

На фронті бойовики 13 разів стріляли у позиції українських захисників. Одного військового поранили, наразі він перебуває у лікарні.

Мар’їнку, Новозванівку, Гнутове та Луганське накрили з гранатометів та кулеметів. Зранку у п’ятницю, 12 листопада, на передовій – поки тиша, порушень не зафіксували, повідомили у штабі ООС.

Ще вчора, 11 листопада, на околицях прифронтової Мар’їнки розривались артилерійські снаряди. Військові могли побачити та почути вибухи навіть сьогодні. Щоправда, не прицільні. Армійці припускають, що за допомогою мін противник може облаштовувати свої нові позиції.

Ворог проводить активні фортифікаційні облаштування. У зоні ООС дуже часто працюють снайперські пари. Окупанти ведуть турбуючий вогонь для проведення розвідки та виявлення наших позицій.

І якщо щоденними пристрілюваннями тут армійців не здивуєш, то масована артилерійська атака таки змогла це зробити.

Востаннє зі ствольної артилерії околиці Мар’їнки російсько-окупаційні війська накривали пів року тому. Тоді противник за допомогою гармати Рапіра випустив шість артснарядів та пошкодив стільки ж житлових будинків місцевих мешканців. Цього разу прильотів нарахували майже з три десятки. Цивільним також дісталося.

Оскалками потрощило паркан пенсіонерки, яка чи не єдина залишилася жити у прифронтовому передмісті Мар’їнки.

– Це було дуже відчутно, розумієте, коли працює важка ствольна артилерія. Тут перебувають у декількох метрах цивільні люди. Ось живе бабуся. Потрощило паркан бабусі, трохи зачепило будинок. Наразі бабусі перебуває у шоковому стані, – розповів військовослужбовець ЗСУ.

Колись у цьому місці розташовувався густонаселений дачний кооператив. Наразі залишились лише ті, кому більше немає куди податися. На щастя, ті будинки, які напередодні потрощило вщент, були вже покинутими.

Донбас, ООС

Фото: Штаб ООС

Загалом вогневе ураження нанесли на нежитлові будинки, а цивільні місцеві мешканці, які проживають поруч, залишилися живими.

Застосоване важке озброєння свідчить, що умов відведення противник не дотримується. Втрат серед ЗСУ вдалось уникнути лише тому, що наші військові таку поведінку окупантів змогли передбачити.

– Противник мав на меті нанести точкове ураження розвіданих ним цілей. Але завдяки майстерності та навченості нашого особового складу серйозних наслідків не було, – розповів військовослужбовець ЗСУ.

Відповідь наші військові, звісно ж дали. Але лише для того, щоб противник зупинив масовану атаку. Ворог здійснив обстріли з житлових районів тимчасово окупованих околиць Донецька, прикриваючись цивільним населенням.

Читайте
Росія стягує артилерію до лінії зіткнення на Донбасі – розвідка

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Підірвалися на невідомому предметі: на Донбасі загинуло двоє українських військових
Підірвалися на невідомому предметі: на Донбасі загинуло двоє українських військових
Головнокомандувач ЗСУ назвав кількість військових РФ, які воюють в ОРДЛО проти України
Головнокомандувач ЗСУ назвав кількість військових РФ, які воюють в ОРДЛО проти України
Ворожа артилерія обстріляла Новозванівку: зруйновано кілька будинків
Ворожа артилерія обстріляла Новозванівку: зруйновано кілька будинків
Били струмом і не давали спати: Куликовський розповів про тортури у в’язниці Ізоляція
Били струмом і не давали спати: Куликовський розповів про тортури у в’язниці Ізоляція
У зоні ООС поранили українського військового
У зоні ООС поранили українського військового
США попередили європейських партнерів про можливе вторгнення РФ в Україну – Bloomberg
США попередили європейських партнерів про можливе вторгнення РФ в Україну – Bloomberg
В РНБО попередили про нову хвилю дестабілізації, яку готує Кремль для України
В РНБО попередили про нову хвилю дестабілізації, яку готує Кремль для України
Ситуація на Донбасі, Covid-19 та енергобезпека: Зеленський звернувся до українців
Ситуація на Донбасі, Covid-19 та енергобезпека: Зеленський звернувся до українців
Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка