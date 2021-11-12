Обстріляли будинки та атакували Мар’їнку: бойовики влаштовують чергові провокації на Донбасі

На фронті бойовики 13 разів стріляли у позиції українських захисників. Одного військового поранили, наразі він перебуває у лікарні.

Мар’їнку, Новозванівку, Гнутове та Луганське накрили з гранатометів та кулеметів. Зранку у п’ятницю, 12 листопада, на передовій – поки тиша, порушень не зафіксували, повідомили у штабі ООС.

Ще вчора, 11 листопада, на околицях прифронтової Мар’їнки розривались артилерійські снаряди. Військові могли побачити та почути вибухи навіть сьогодні. Щоправда, не прицільні. Армійці припускають, що за допомогою мін противник може облаштовувати свої нові позиції.

Ворог проводить активні фортифікаційні облаштування. У зоні ООС дуже часто працюють снайперські пари. Окупанти ведуть турбуючий вогонь для проведення розвідки та виявлення наших позицій.

І якщо щоденними пристрілюваннями тут армійців не здивуєш, то масована артилерійська атака таки змогла це зробити.

Востаннє зі ствольної артилерії околиці Мар’їнки російсько-окупаційні війська накривали пів року тому. Тоді противник за допомогою гармати Рапіра випустив шість артснарядів та пошкодив стільки ж житлових будинків місцевих мешканців. Цього разу прильотів нарахували майже з три десятки. Цивільним також дісталося.

Оскалками потрощило паркан пенсіонерки, яка чи не єдина залишилася жити у прифронтовому передмісті Мар’їнки.

– Це було дуже відчутно, розумієте, коли працює важка ствольна артилерія. Тут перебувають у декількох метрах цивільні люди. Ось живе бабуся. Потрощило паркан бабусі, трохи зачепило будинок. Наразі бабусі перебуває у шоковому стані, – розповів військовослужбовець ЗСУ.

Колись у цьому місці розташовувався густонаселений дачний кооператив. Наразі залишились лише ті, кому більше немає куди податися. На щастя, ті будинки, які напередодні потрощило вщент, були вже покинутими.

Загалом вогневе ураження нанесли на нежитлові будинки, а цивільні місцеві мешканці, які проживають поруч, залишилися живими.

Застосоване важке озброєння свідчить, що умов відведення противник не дотримується. Втрат серед ЗСУ вдалось уникнути лише тому, що наші військові таку поведінку окупантів змогли передбачити.

– Противник мав на меті нанести точкове ураження розвіданих ним цілей. Але завдяки майстерності та навченості нашого особового складу серйозних наслідків не було, – розповів військовослужбовець ЗСУ.

Відповідь наші військові, звісно ж дали. Але лише для того, щоб противник зупинив масовану атаку. Ворог здійснив обстріли з житлових районів тимчасово окупованих околиць Донецька, прикриваючись цивільним населенням.

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