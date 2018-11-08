Обстрілюють активніше та прицільніше. На Донбасі поранили трьох бійців

Троє українських захисників поранені на фронті внаслідок ворожих обстрілів. Запеклі бої тривають.

За останню добу окупанти 19 разів обстріляли наші позиції з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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Найгарячіше було на Луганському напрямку поблизу населених пунктів.

На позиціях українських військових біля Зайцевого було гаряче минулого вечора. Російсько-окупаційні підрозділи гатили з мінометів по наших армійцях. Причому ворог активно працює переважно пізно ввечері та рано вранці. Нещодавно у противника пройшла ротація. І нова зміна, кажуть армійці, працює активніше та прицільніше.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що на Донбасі біля військовї частини затримали чоловіка з дроном.

Опубліковано Листопад, 08 в 19:56



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