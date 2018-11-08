Обстрілюють активніше та прицільніше. На Донбасі поранили трьох бійців
Троє українських захисників поранені на фронті внаслідок ворожих обстрілів. Запеклі бої тривають.
За останню добу окупанти 19 разів обстріляли наші позиції з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Читайте: Намагаються захопити території: ОБСЄ знайшла нові окопи бойовиків на Донбасі
Найгарячіше було на Луганському напрямку поблизу населених пунктів.
На позиціях українських військових біля Зайцевого було гаряче минулого вечора. Російсько-окупаційні підрозділи гатили з мінометів по наших армійцях. Причому ворог активно працює переважно пізно ввечері та рано вранці. Нещодавно у противника пройшла ротація. І нова зміна, кажуть армійці, працює активніше та прицільніше.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, що на Донбасі біля військовї частини затримали чоловіка з дроном.Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!