Обвал на шахті на Львівщині – ймовірні причини трагедії

29 травня вночі обвалилась порода на шахті Лісова на Львівщині. Загинули двоє гірників.

48-річний Михайло Павлик – досвідчений шахтар. Тут пропрацював 30 років. Без годувальника залишилися троє дітей.

Другий загиблий 22-річний Михайло Турка, встиг пропрацювати на копальні лише 9 місяців.

Інцидент на шахті кваліфікували як порушення правил безпеки. Поліцейські встановлюють обставини трагедії, проводиться досудове розслідування.

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В управлінні львівськими шахтами вже озвучили ймовірні причини обвалу.

– Причиною може бути тільки одне, те, що вони знаходились за лавою. Вже фактично в зоні, де роботи не велись, і зона була не закріплена.

Нагадаємо, на Львівщині у селі Селець Сокальського району в ніч на 29 травня стався обвал породи на шахті Лісова ДП Львіввугілля.

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