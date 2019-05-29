Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна

Обвал на шахті на Львівщині – ймовірні причини трагедії

29 травня вночі обвалилась порода на шахті Лісова на Львівщині. Загинули двоє гірників.

48-річний Михайло Павлик – досвідчений шахтар. Тут пропрацював 30 років. Без годувальника залишилися троє дітей.

Другий загиблий 22-річний Михайло Турка, встиг пропрацювати на копальні лише 9 місяців.

Інцидент на шахті кваліфікували як порушення правил безпеки. Поліцейські встановлюють обставини трагедії, проводиться досудове розслідування.

Читайте: Зеленський їде на шахту, де загинули гірники

В управлінні львівськими шахтами вже озвучили ймовірні причини обвалу.

– Причиною може бути тільки одне, те, що вони знаходились за лавою. Вже фактично в зоні, де роботи не велись, і зона була не закріплена.

Нагадаємо, на Львівщині у селі Селець Сокальського району в ніч на 29 травня стався обвал породи на шахті Лісова ДП Львіввугілля.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Загинули гірники: обвал на шахті у Львівській області
Трагедія на Грибовицькому сміттєзвалищі: чому винні досі не покарані
30 років студентському братству у Львові: історія створення та досягнення
У Львові чоловік відкрив стрілянину з балкону
Масове отруєння у Львові – у шпиталі півсотні армійців
Поливаний понеділок: у центрі Львова влаштували водяні баталії
Вибух на шахті в “ЛНР”: на поверхню підняли тіла 17 загиблих
Вибух на шахті в “ЛНР” – п’ятеро загиблих

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка