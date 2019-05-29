Обвал на шахті на Львівщині – ймовірні причини трагедії
29 травня вночі обвалилась порода на шахті Лісова на Львівщині. Загинули двоє гірників.
48-річний Михайло Павлик – досвідчений шахтар. Тут пропрацював 30 років. Без годувальника залишилися троє дітей.
Другий загиблий 22-річний Михайло Турка, встиг пропрацювати на копальні лише 9 місяців.
Інцидент на шахті кваліфікували як порушення правил безпеки. Поліцейські встановлюють обставини трагедії, проводиться досудове розслідування.
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В управлінні львівськими шахтами вже озвучили ймовірні причини обвалу.
– Причиною може бути тільки одне, те, що вони знаходились за лавою. Вже фактично в зоні, де роботи не велись, і зона була не закріплена.
Нагадаємо, на Львівщині у селі Селець Сокальського району в ніч на 29 травня стався обвал породи на шахті Лісова ДП Львіввугілля.