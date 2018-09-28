Обвалився дах під час уроків: у Броварах евакуювали дітей зі школи

Вимушені канікули через аварійний дах. У Броварах понад 2 тисячі школярів не знають, коли повернуться на навчання. У понеділок на технічному поверсі школи обвалилися бетонні плити. Дітей евакуювали. На щастя ніхто не постраждав.

Чи є небезпека повторних обвалів – нині з’ясовують експерти. Чиновники обіцяють школу привести до ладу якнайшвидше. Та батьки тепер бояться відпускати дітвору у небезпечне приміщення.

Читайте: У Запоріжжі у школі розпилили газовий балончик – 28 дітей у лікарні

Попередньо обвал плит списують на старі 44-річні стіни. Мовляв, неякісна цегла просто не витримала ваги конструкцій. Проте батьки вказують на ще одного ймовірного винуватця – майже впритул до школи зводять торговельний центр.

Тим часом окрім ремонтників горище школи вивчатимуть ще й слідчі. За фактом обвалу поліція вже відкрила кримінальне провадження.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як у Херсоні обвалилася тераса на даху: жінка провалилася до сусідів

Опубліковано Вересень, 28 в 10:53



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.