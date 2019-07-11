Обвуглені тіла були повсюди: Україна згадує п’яту річницю атаки на Зеленопілля

11 липня виповнюється рівно 5 років від однієї із найкривавіших сторінок війни проти Росії. Зранку 11 липня 2014 року росіяни зі своєї території розстріляли градами наш табір, що базувався у селищі Зеленопілля за лічені кілометри від кордону, у підсумку понад 30 загиблих та більше сотні поранених.

Це був результат першої відкритої агресії армії Кремля з власної території. Обстріл ракетами Граду з території Росії почався під ранок 11 липня 2014 року.

Начальник польового зв’язку 24-ї бригади Руслан Нагай пригадує завдання, яке мав виконати цей підрозділ, поки в середині Донбасу йшли бої проти сепаратистів.

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Командування Збройних сил в червні частину війська кинуло на перекриття кордону. Батальйонно-тактична група 24 бригади разом із піхотинцями 72-ї та десантниками 79-ї бригад мали закрити державний рубіж від Дяково до пункту пропуска Должанський – це понад 60 кілометрів.

Під постійними обстрілами разом із прикордонниками намагалися стримати підмогу бойовиків, що йшла з Росії. Табір облаштували поблизу Зеленопілля.

За 500 метрів до базового табору в Зеленопіллі колона 79-ї бригади потрапила під масований мінометний обстріл. Лише за офіційною статистикою лише тієї ночі загинуло 9 десантників.

Та це була пристрілка, пекло для наших армійців лише розпочиналося. Під ранок росіяни випустили по базовому табору армійців та прикордонників два пакети Граду.

Зв’язківець Валентин Омельченко тієї ночі чергував у базовому таборі. Перша ракета російського граду розірвалася біля його машини. За лічені хвилини почали детонувати боєприпаси. Вцілілі бійці відразу почали рятувати поранених, за офіційною інформацією їх було понад сотня. Загинуло 37 військовослужбовців. Серед них полковник Ігор Момот, якого згодом нагородять зіркою героя України посмертно.

Учасники подій відверто зізнаються – хто вижив у тому пеклі святкують два дні народження і переконують – 11 липня 2014 року вони зрозуміли хто насправді так звані російські брати.

Нагадаємо, за 10 липня окупанти 27 разів порушили режим тиші в районі проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі. Внаслідок обстрілів поранено дев’ятьох українських військових.

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