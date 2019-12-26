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Обвинувачених у теракті в Харкові можуть випустити на волю та віддати Росії

Суд по наймасштабнішому теракту в історії незалежної України перейшов до стадії дебатів. Всіх трьох винуватців трагедії можуть відпустити.

22 лютого 2015 року у Харкові поблизу Палацу Спорту зловмисники підірвали вибухівку під час мирної ходи, присвяченої втечі Януковича.

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Тоді загинуло чотири людини, ще дев’ять отримали поранення. Серед загиблих школяр Даня Дідік. Обвинувачені Сергій Башликов, Віктор Тетюцький і Володимир Дворніков вже дали свої покази і суд розпочав дебати.

Це фінальна стадія судового процесу, після чого суддя має відправитися до нарадчої кімнати для підготовки вироку. Після чого, за даними представника потерпілих, всіх трьох обвинувачених можуть відпустити.

За даними прокурора, Росія внесла їх у списки на обмін. У суді ажіотах, родичі загиблих, активісти і ветерани війни на Донбасі кажуть, що обмінювати обвинувачених у важкому теракті ні в якому разі не можна.

Нагадаємо, російські ЗМІ повідомили, що обмін полоненими за формулою всіх на всіх відбудеться 29 грудня, але перед цим представник ОБСЄ повинен уточнити списки.

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