Оксана Гутцайт, Ведуча програми Факти
Очевидці про атаку на Харків | Зеленський подякував ППО | Новини Факти ICTV за 03.11.2023
— Зеленський подякував роботі ППО.
— Росія завдала 10 ударів по Харківщині.
— Обстріл Херсонщини авіабомбами.
— Білий дім відреагував на статтю Залужного.
— Розкрадання військової допомоги США в Україні немає.
— Співпраця Азов з Work.ua.
— Навчання інженерних військ ЗСУ.
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