Очевидці про атаку на Харків | Зеленський подякував ППО | Новини Факти ICTV за 03.11.2023

Військовий, якого жорстоко побили та пограбували у Чорноморську, помер у лікарні

Дрони на Хмельниччині та Вінниччині і удар по Харкову: головні події ночі 3 листопада

Аліменти з військовослужбовців: сума виплат у 2023 році

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Російські БпЛА атакували Хмельницький район: пролунали вибухи

Блискавка влучила у байдарку: на Полтавщині під час тренувань потонув 16-річний підліток