“Очі для армії”: чим вітчизняна оптика краща за іноземну

Оптичні прилади для українських військових розробляють на Ізюмському приладобудівному заводі. Самі конструктори про себе кажуть, що виробляють очі для армії.

Їхня оптико-прицільна станція увійшла у п’ятірку кращих торішніх новинок Укроборонпрому. У французів така установка коштує півтора мільйона євро, наша – вдвічі дешевша. І на розробку у вітчизняних конструкторів пішло не півтора роки, як у європейців, а 8 місяців. Потрапить на озброєння станція після випробувань.

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Тисячі оптичних приладів для фронту використовують на БТРах, танках, катерах і безпілотниках, вони дозволяють вираховувати ворога на відстані кількох кілометрів і точно влучати в ціль.

Оптичні пристрої мають працювати без збоїв за будь-якої погоди. ТомУ у спеціальних камерах деталі випробовують за температур від -50-ти до +120-ти. Лише торік завод постачив на фронт майже три тисячі оптичних приладів і реалізував замовлення держави на 300 мільйонів гривень.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як бойовики на Донбасі скидають боєприпаси з дронів.

Опубліковано Cічень, 30 в 17:51



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