Очі війни. Як військові ЗСУ опановують аеророзвідку за 5 днів

У Запоріжжі волонтери запустили навчання з керування безпілотником і впродовж літа підготували для ЗСУ кілька сотень аеророзвідників.

Одна з наших головних цілей, це те, щоб всі пілоти, всі наші оператори – були живі. – каже Олександр, керівник БФ Волонтерський центр Паляниця, інструктор школи операторів безпілотників.

– Кожного місяця ми зараз навчаємо біля 80 – 100 курсантів. Навчання триває п’ять днів.

Спершу майбутні фахівці аеророзвідки вивчають теорію. Опісля – практика на полігоні. Умови – максимально наближені до бойових: ліски, відкрита місцина, окопи. Ще й прискіпливі запитання інструктора.

– Ти вилетів, куди ти далі летиш? Ти розумієш, де в тебе ворог, куди ти летиш в першу чергу?

Керування дроном-розвідником, а поготів й ударним, – це ціле мистецтво, адже необхідно вгледіти ворога, навести артилерію чи скинути гранату й уберегти свій безпілотник. Та найголовніше під час бойової операції – вціліти самому. Бо за дронами ворог вираховує, де заховався оператор, та гатить туди артилерією, не шкодуючи снарядів.

– Постійно ворог знаходить засоби, як протидіяти аеророзвідці нашої армії. Відповідно, ми знаходимо нові якісь фішки, як пробиватися крізь РЕБ, як знаходити їх техніку, якісь нові принципи маскування, які вони застосовують, – пояснює інструктор.

Благодійники закупили для їхньої школи два десятки безпілотників. Темпи підготовки операторів будуть лише нарощувати. Бо за дронами, певні фахівці, майбутнє.

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