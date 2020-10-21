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Очищає легені від вірусу: українець розробив воднево-кисневий апарат для дихання

Відомий український гонщик вступив у боротьбу з епідемією коронавірусу. Максим Сагдієв спочатку захопився ідеєю удосконалити свій мотоцикл, щоб той їхав на водні.

Потім переможцю гонки в американському Бонневіль прийшло в голову створити воднево-кисневий апарат для дихання, щоб рятувати хворих.

Він подає як газ воднево-кисневу суміш – 66% водню і 33% кисню, дистильовану воду розбиває на складові, а пацієнт дихає сумішшю через маску.

У світі є аналоги,  але наші розробники прагнуть зробити дешевший і якісний прилад. Тому нині консультуються з науковими інститутами, вивчають закордонний досвід.

Щоб отримати сертифікат вітчизняного Міністерства охорони здоров’я, потрібно 300 тис. грн і півроку випробувань. Максим з командою сподіваються знайти спонсорів і медиків, які спробують застосувати апарат.

Лікар з багаторічним стажем Олександр Огризков вважає розробку перспективною, адже воднева молекула – найменша і може проникати крізь усі клітини організму безперешкодно.

А ще цей потужний антиоксидант знешкоджує вільні радикали, які викликають запалення. Також воднева молекула може очищати рецептори легенів від вірусів.

Знайомі військові привезли розробникам німецький військовий апарат штучної вентиляції легень. Інженери тепер намагають приладнати його до переносних пристроїв.

Станом на ранок 21 жовтня коронавірус в Україні підтвердили 315 826 випадків хвороби. За добу Covid-19 зафіксували ще у 6 719 людей.

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