Очищення повітря ультрафіолетом: як лікарні та ресторани боряться з Covid-19

У громадських закладах України почали з’являтися ультрофіолетові очищувачі повітря. Теоретично, вони мають знезаражувати повітря від вірусів, зокрема й від Covid-19.

Українські розробники запевняють, що пристрій не шкідливий та справді дієвий проти вірусів, але панацеєю він не стане. Тому ресторатори почали потроху встановлювати такий пристрій у своїх закладах.

Ультрафіолетовий механізм знезаражує повітря у приміщенні за принципом кварцової лампи. Розробник запевняє, що робота пристрою на 80% знижує вірогідність перебування вірусу у кімнаті.

Раніше їх використовували у боротьбі з туберкульозом та грибковими захворюваннями, а наразі практикують у боротьбі з Covid-19.

Дезінфекція лікарень у Європі

Європейський Союз вирішив оснащити європейські лікарні дезінфекційними роботами. Вищий орган виконавчої влади ЄС Європейська комісія розпочала закупівлю 200 пристроїв на €12 млн. Їх розділять між усіма європейськими країнами.

Багато медичних закладів висловили потребу в таких роботах. Вони можуть проводити дезінфекцію в лікарняних палатах за допомогою ультрафіолету. Процес триває 15 хв і знижує ймовірність поширення коронавірусу.

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