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Валентина Летяк |

Одеса буде під водою: чим загрожує прорив Хаджибейської дамби

Хаджибейська дамба під Одесою ледве витримала потужні зливи, які пройшли тиждень тому. Наступного такого потопу може й не витримати. Якщо дамбу прорве, половина міста може опинитися під водою. Семикілометрова дамба відокремлює Хаджибейський лиман від Одеси. Захисну споруду збудували 90 років тому, щоб захистити від підтоплень житловий район Пересип. Відтоді її жодного разу не ремонтували, лише зміцнювали будівельним сміттям.

Тиждень тому місто опинилося на межі катастрофи, оскільки рівень води піднявся до критичної позначки. Дамба дивом витримала такий тиск.

Аварійну дамбу 5 років тому почали ремонтувати, але через корупційний скандал роботи зупинилися. У міськраді порахували, що на реконструкцію Хаджибейської дамби потрібно щонайменше 43 млн грн.

Мікрорайон Пересип, який дамба захищає від лиману, вже майже тиждень у воді. Екоактивісти кажуть, що все могло б закінчитись людськими жертвами у разі прориву дамби.

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