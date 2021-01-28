Одеса потерпає від негоди: очікують до півметра снігу, людей просять лишатися вдома

Негода в Україні продовжується. Найбільше від заметіль потерпає Одещина. В області оголосили червоний рівень небезпеки. Дороги засніжені, населені пункти залишились без світла, а на трасах затори. У самій Одесі повалені десятки дерев.

Від самої ночі у місті сніжить, а температура повітря опустилася нижче нуля. Комунальники розчищають вулиці. За добу вітер повалив майже дві сотні дерев та гілок, а також стовпи та світлофори.

Окрім того, за минулу добу патрульні зафіксували 38 ДТП. Вночі на трасі Одеса-Кишинів під час негоди застряг пасажирський автобус, його евакуйовували за допомогою спецтехніки ДСНС.

В області зупинили рух автобусів та вантажівок. Нині на проблемних шляхах чергують інспектори, облаштовані також спеціальні майданчики з технікою. Водіїв закликають перечекати негоду та не пересуватись автошляхами.

Перший заступник начальника Головного управління ДСНС в Одеській області Ігор Будаленко зазначив, що не варто виїжджати на дороги без нагальних потреб, а у випадку пересування заправляти повний бак палива.

Нині на ліквідацію наслідків негоди в Одесі задіяні понад 1,5 тис. комунальників.

Вдень синоптики прогнозують чергове погіршення погодних умов. Очікується місячна норма опадів – до 49 сантиметрів. Рятувальники оголосили про червоний рівень стихійної небезпеки. На дорогах очікується сильна ожеледиця.

Внаслідок погіршення погодних умов у чотирьох областях України знеструмлено 143 населених пункти.

Станом на 7.00 в Одесі випало 20-25 см снігу, в Кіровоградській області до 10 см, на Полтавщині 2 см, а на Черкащині сніговий покрив до 14 см. На Сумщині йде дощ.

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