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Одещина в очікуванні повені, може затопити чотири населені пункти

Одещина в очікуванні великої води. Існує загроза повені у чотирьох населених пунктах – Біляївці, Яськах, Троїцькому та Маяках.

У місцях можливого підтоплення надзвичайники облаштували чотири групи реагування, аби запобігти екологічній катастрофі.

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Очікується підняття рівня води в Дністрі до 2,5 метрів. Найбільше може постраждати село Яськи, де знаходяться два озера й дамба, що їх стримує. У разі її прориву частину села підтопить.

Загалом мобілізовано 137 працівників особового складу та 31 одиниця техніки. Надзвичайники та влада області закликають одеситів і жителів регіону утриматися на вихідні від відпочинку на Дністрі.

На трасі Одеса-Рені 26 червня перекрили ділянку в межах 48 і 54 км (між автомобільними мостами Маяки і Паланка).

Це пов’язано з можливим підтопленням автомобільних доріг і виходу води на ділянку траси Одеса-Рені в межах села Маяки і понтонного моста через річку Турунчук в районі села Троїцьке, що на Одещині.

У ДСНС повідомили, що через дощовий паводок можливий підйом рівня води на річці Дністер. Тому рекомендується відмовитися від проведення часу біля водойми, береги якого знаходяться в цьому ж районі.

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