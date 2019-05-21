Одеський професійний ліцей може залишитися без будівлі, а учні без дипломів

Одеський професійний ліцей технологій та дизайну може залишитися без будівлі. Вже другий рік поспіль після відокремлення від Південноукраїнського педагогічного університету навчальний заклад не може отримати від вишу майно на свій баланс. Таким чином, заклад також не може отримати ліцензію на навчання, а діти не зможуть одержати дипломи.

Після виходу з підрозділу Південноукраїнського національного педуніверситету ліцею не віддають на баланс майно. Хоча відповідний наказ Міністерство освіти видало ще два роки тому.

У ліцеї називають дії вишу протиправними. Без майна заклад не може отримати ліцензію на навчання.

У ліцеї готують фахівців з 14-ти технічних і творчих професій – швейна справа, фотографія, перукар та оператор комп’ютерного набору. Учні обурені можливістю залишитись після кількох років навчання без диплома.

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Ректорат університету стверджує – все законно, передавати власність нікому не можуть. Натомість готові здавати майно в оренду.

Проте у ліцеї бояться, що в разі оренди будівлі заклад можуть закрити. За підтримкою звернулися до активістів.

До випускних іспитів залишається кілька днів, а 170 учнів професійного ліцею можуть завершити навчання без дипломів.

До слова, замість школи – колишня катівня. Як навчаються діти у селі Кваси.

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