Одеський український театр під загрозою закриття: чому та як врятувати

Напередодні 95-річчя Одеського українського театру, заклад можуть закрити назавжди. Причиною стали порушення правил пожежної безпеки, які виявили під час позачергової перевірки торік. Левову частку недоліків театрали усунули, та ще три залишилися, та на їхнє вирішення бракує коштів.

Торік надзвичайники провели позачергову інспекцію театру й виявили 56 порушень. На той момент у закладі не було керівництва, і не бачили проектної документації. За допомогою фінансування обладміністрації вдалося усунути 53 недоліки. Та в грудні надзвичайники подали позов до суду, щоб припинити роботу театру до ліквідації порушень.

Дивіться: Черги і руїна. На Закарпатті два пункти пропуску перетворилися на довгобуди

Нещодавно в театрі встановили нову систему протипожежної сигналізації, яку надзвичайники днями перевірили. Та грошей не вистачило на системи димовидалення, заміну натяжної стелі й килимового покриття, оскільки воно не має сертифіката горючості.

Перспектива залишитися без роботи лякає багатьох. Аби вберегти театр від закриття, театрали звернулися до одеситів з проханням про допомогу та створили фонд з пожертвуваннями.

До слова, у Києві відкрився новий для міста формат закладу Kyiv Food Market. Це спільний проект двох відомих рестораторів: автора Міського ринку їжі в Одесі Алекса Купера і власника мережі La Famiglia Михайла Бейліна.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.