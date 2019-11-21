Odissey MAX: найдовший в Україні трамвай вийшов на перший маршрут в Одесі
Найдовший в Україні трамвай вийшов сьогодні на свій перший маршрут в Одесі.
Вагон упродовж місяця вночі проходив випробування, а тепер він з’єднує центр Одеси з Київським районом.
Odissey MAX завдовжки 31 метр. Його спроектували та зібрали співробітники місцевого Міськелектротранспорту.
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Вагон працює на базі трамвая Tatra, від них йому дісталися візки і рама. Вартість проекту – 18 млн грн.
До слова, з 30 вересня в Києві відновили рух швидкісного трамваю на Борщагівку, який сполучає житловий масив із залізничним вокзалом. Факти ICTV питали у людей, чи задоволені вони якістю ремонту.
2019-11-21
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