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Odissey MAX: найдовший в Україні трамвай вийшов на перший маршрут в Одесі

Найдовший в Україні трамвай вийшов сьогодні на свій перший маршрут в Одесі.

Вагон упродовж місяця вночі проходив випробування, а тепер він з’єднує центр Одеси з Київським районом.

Odissey MAX завдовжки 31 метр. Його спроектували та зібрали співробітники місцевого Міськелектротранспорту.

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Вагон працює на базі трамвая Tatra, від них йому дісталися візки і рама. Вартість проекту – 18 млн грн.

До слова, з 30 вересня в Києві відновили рух швидкісного трамваю на Борщагівку, який сполучає житловий масив із залізничним вокзалом. Факти ICTV питали у людей, чи задоволені вони якістю ремонту.

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