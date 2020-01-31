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Одна креветка – $300. У Сінгапурі вирощують штучні морепродукти

300 доларів за одну креветку – саме стільки коштує виростити штучне м’ясо цього членистоногого. Лабораторні креветки першою взялася виробляти сінгапурська компанія Шіок Мітс. Ті, хто куштував, кажуть – від справжньої не відрізнити.

Вітамін В12, йод, мікроелементи та жирні кислоти Омега-3. Це далеко не повний перелік корисних речовин, які є в креветках. Але цінних заморських делікатесів на весь світ не вистачає. Навіть якщо вирощувати їх на фермах.

90% грошей витрачають на поживні речовини, якими треба підгодовувати майбутню креветку. Адже їх доводиться купувати в фармацевтичних компаній.

Факти ICTV раніше писали про те, що науковці винайшли штучні нервові клітини.

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