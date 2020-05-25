Одна медсестра на 50 хворих – харківська лікарня переповнена пацієнтами
Катастрофа у харківській обласній інфекційній лікарні. Заклад переповнений пацієнтами, медперсоналу не вистачає – лише одна медсестра на 50 хворих, препаратів немає ні для пацієнтів, ні для інфікованих лікарів.
Знайти гроші на ліки допомагають волонтери. І все це тримали в таємниці – медики бояться покарання влади.
Анестезіолог Володимир Корсунов, який консультує дорослу інфекційку – єдиний, хто наважився говорити про все відверто. Каже ситуація в лікарні близька до вибуху. А чиновники приховують правду.
Допис Корсунова про проблеми інфекційки у Facebook отримав тисячі лайків, його ж самого викликали в обладміністрацію, запропонували, очолити інфекційку та він відмовився – міняти, каже, треба не головного лікаря, а голову департаменту охорони здоров`я. Бо саме він гальмував закупівлі ліків і не організував розподіл пацієнтів по інших закладах.
А от очільник Харківщини впевнений, теперішній головлікар також винен – адже на рахунках медзакладу щомісяця залишалося півтора мільйони гривень, але той чомусь препарати не купував, і не звітував про завантаженість лікарні.
Факти ICTV раніше писали про те, що в Івано-Франківську переповнені лікарні припиняють приймати хворих на Covid-19.