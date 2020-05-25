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Факти / Відео / Україна

Одна медсестра на 50 хворих – харківська лікарня переповнена пацієнтами

Катастрофа у харківській обласній інфекційній лікарні. Заклад переповнений пацієнтами, медперсоналу не вистачає – лише одна медсестра на 50 хворих, препаратів немає ні для пацієнтів, ні для інфікованих лікарів.

Знайти гроші на ліки допомагають волонтери. І все це тримали в таємниці – медики бояться покарання влади.

Анестезіолог Володимир Корсунов, який консультує дорослу інфекційку – єдиний, хто наважився говорити про все відверто. Каже  ситуація в лікарні близька до вибуху. А чиновники приховують правду.

Допис Корсунова про проблеми інфекційки у Facebook отримав тисячі лайків, його ж самого викликали в обладміністрацію, запропонували, очолити інфекційку  та він відмовився – міняти, каже, треба не головного лікаря, а голову департаменту охорони здоров`я.  Бо саме він гальмував закупівлі ліків і не організував розподіл пацієнтів по інших закладах.

А от очільник Харківщини впевнений, теперішній головлікар також винен – адже на рахунках медзакладу щомісяця залишалося півтора мільйони гривень, але той чомусь препарати не купував, і не звітував про завантаженість лікарні.

Факти ICTV раніше писали про те, що в Івано-Франківську переповнені лікарні припиняють приймати хворих на Covid-19.

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