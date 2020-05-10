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Одна з 14 штаб-квартир Гітлера: що приховує Вервольф на Вінниччині

Страшна і таємнича згадка про Другу світову війну – Вервольф. На Вінниччині була одна з 14-ти штаб квартир Гітлера, він тут бував чотири рази. Тут вирішувалася доля Східного фронту.

Вервольф перетворив Вінниччину на окупаційну зону. За чотири роки в регіоні створили 18 концтаборів, де замордували 46 тис. військовополонених.

Тепер на місці колишнього секретного об’єкта одні бетонні глиби та меморіальний комплекс. Сюди рідко приносять квіти у День пам’яті. Та місцевий краєзнавчий музей перетворив Вервольф – на велику історію, аби люди пам’ятали тих, хто так і не повернувся з тієї страшної війни.

Через 75 років і досі неможливо відкрити найстрашнішу таємницю Вервольфа.

До слова, 9 травня, Україна вшановує пам’ять героїв Другої світової війни.

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