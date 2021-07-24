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Маргарита Верещагіна |

Одне із семи чудес України: базальтові стовпи на Рівненщині

Унікальна пам’ятка природи – Рівненські стовпи. Це одне із семи чудес України. У селі Базальтовому на Рівненщині вже понад сотню років видобувають базальт.

Один із відпрацьованих кар’єрів затопили підземні води, і утворили дзеркально чисте озеро зі смарагдовою водою. Це місце стало улюбленим для багатьох туристів.

Вода чиста та прозора, і виграє яскравими кольорами. Кількасот стовпів у цьому каньйоні спеціально не зрізали, аби люди також могли милуватися величчю природи.

Це унікальне природне диво розташоване в урочищі Іванова Долина і є пам’яткою природи місцевого значення. Кар’єр наповнюють водою підземні джерела. Глибина подекуди до 15 м.

Омолоджувальне озеро на Рівненщині

В Україні є чимало місцин, які дарують молодість. Наприклад, Біле озеро на Рівненщині – вода наче шовк, пом’якшує шкіру та волосся, оскільки у ній перебуває рекордний вміст гліцерину.

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