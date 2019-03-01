Одного бойовика ліквідовано, трьох поранено – ситуація в зоні ООС

На Сході зросла кількість ворожих обстрілів. На щастя, втрат серед наших захисників немає. Є у ворога. Одного бойовика ліквідовано, трьох поранено. Також вдалося знищити самохідну арт-установку та протитанковий ракетний комплекс терористів. Найманці атакували 10 населених пунктів.

Зокрема, з мінометів били по Широкиному, Лебединському, Гнутовому та Попасній.

Для Васильовича це вже не перша ротація на фронт. Та околиці Авдіївки не дають розслабитися. Поряд Ясиноватська розв’язка – потужний укріпрайон ворога. Навпроти нас кілька позицій снайперів бойовиків. Невідомо де ті з’являться знову.

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Васильович ділиться спостереженнями. Снайпери противника не поспішають видавати себе.

Та військові розуміють – прийшли на війну не ховатися. На цій позиції левова частка тих хто вперше підписав контракт. Та, попри смертельну небезпеку, знають – захищають Україну.

Погляд Васильовича зосереджений – в очах досвід останніх кількох років. З огляду на активність ворожого снайпера слід тримати посилену оборону.

Та поки завдання тримати ці рубежі на околицях Авдіївки. При цьому наказ – бути максимально обережним.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що на передовій не припиняються провокації.

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