Одного окупанта знищено, двох поранено: ситуація на передовій

За минулу добу двоє українських військовослужбовців дістали поранення. Поблизу Лебединського, Водяного та Широкиного ворог використовував артилерійські системи калібром 122 мм та міномети. Під обстрілами окупантів також опинилися Авдіївка, Піски та Кримське.

Загалом у штабі об’єднаних сил зафіксували 7 випадків порушення режиму припинення вогню. Втім, на кожну провокацію російських окупантів наші військові дають адекватну відповідь.

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До того ж, дедалі більше бойовиків продовжують наводити факти присутності російських кадрових військових на Донбасі. Сайт Народна Правда поширив відео терориста з міста Сургут, який розповідає про головну мету приїзду в Україну кураторів із РФ.

Але після таких подорожей не всі росіяни повертаються додому живими. За даними української розвідки, за минулу добу ще одного окупанта знищено, двох поранено.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що ООН назвала кількість життів, які забрала війна на Донбасі.

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