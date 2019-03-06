ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна

Одного окупанта знищено, двох поранено: ситуація на передовій

За минулу добу двоє українських військовослужбовців дістали поранення. Поблизу Лебединського, Водяного та Широкиного ворог використовував артилерійські системи калібром 122 мм та міномети. Під обстрілами окупантів також опинилися Авдіївка, Піски та Кримське.

Загалом у штабі об’єднаних сил зафіксували 7 випадків порушення режиму припинення вогню. Втім, на кожну провокацію російських окупантів наші військові дають адекватну відповідь.

Читайте: Чому війна проти України закінчиться розпадом Росії – 5 факторів

До того ж, дедалі більше бойовиків продовжують наводити факти присутності російських кадрових військових на Донбасі. Сайт Народна Правда поширив відео терориста з міста Сургут, який розповідає про головну мету приїзду в Україну кураторів із РФ.

Але після таких подорожей не всі росіяни повертаються додому живими. За даними української розвідки, за минулу добу ще одного окупанта знищено, двох поранено.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що ООН назвала кількість життів, які забрала війна на Донбасі.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Вибори в Україні: на КПП на Донбасі збільшився потік людей
Ситуація на передовій: як працюють українські спецпризначенці
2 мм не вистачило до сонної артерії: боєць ООС про поранення на передовій
Кулемет личить більше за прикраси: як на передовій жінка командує БМП
Один прикриває на посту, а другий копає окоп: як ЗСУ готуються до весни
Один загиблий і двоє поранених: ворог продовжує обстріли на передовій
На фронті знову гаряче: постійний вогонь, переміщення техніки та ротація бойовиків
179 загиблих, десятки зниклих безвісти. Україна шанує героїв оборони Дебальцевого

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка