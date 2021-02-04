Одразу дві маски і дрон для доправлення вакцин: як світ бореться з коронавірусом

Попри те, що ситуація з коронавірусом у світі залишається напруженою, країни світу заявляють і про маленькі перемоги на шляху подолання вірусу. Однак карантин послаблювати не поспішають.

У США, які посідають перше місце за кількістю хворих на Covid-19, інтенсивність поширення недуги дещо ослабла. Крім того, за останніми даними, кількість вакцинованих перевищила число нових випадків.

У Європі також фіксують позитивні тенденції. Попри високий рівень смертності, кількість хворих у лікарнях починає зменшуватися.

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Однак у світі не поспішають послаблювати карантин. Так, у США рекомендують громадянам носити одразу дві маски. А у Франції роздумують над запровадженням локдауну.

Також країни активно імунізують населення. Французький президент Еммануель Макрон пообіцяв, що до кінця літа в країні вакцинують усіх громадян. А у Німеччині один зі стартапів створив спеціальний дрон для швидшої доставки вакцини, особливо у віддалені регіони.

Коронавірус у світі

Станом на 4 лютого коронавірус у світі виявили у понад 103, 3 млн громадян.

Водночас понад 2,2 млн людей померло від хвороби.

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