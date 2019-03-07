Один ескалатор і “таємні” ліфти. Стан центрального вокзалу в Києві

На вокзалі натовп, і всі, аби вийти в місто, змушені штурмувати сходи. Майже у кожного важкі сумки.

Ескалаторів від платформ – немає жодного. А ось ліфти є, та про них люди не знають.

Натомість, на кожному стовпчику оголошення про таксі. Представник вокзалу виправдовується – на рекламі заробляють гроші, бо на самофінансуванні. Вказівники ж розміщували 18 років тому.

6 ліфтів розміщені в підземному переході, неподалік метро Вокзальна і Південного вокзалу. Та потрапити туди з важкими сумками з обох боків теж непросто.

Щоправда, їх час від часу миють. В адміністрації вокзалу знову своє пояснення – не працюють, бо можуть увімкнути лише при температурі +5. Та місцеві, які щодня ходять цим шляхом, кажуть інше.

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На центральному вокзалі лише один ескалатор. Черги до нього в годину пік чималі. Не хочеш стояти – йди пішки. Інформації про наявні ліфти в переході неподалік – жодної.

Та полегшувати пересування пасажирів поки не поспішають. Бо тоді без роботи залишаться перевізники речей. За одну сумку ті беруть 35 грн.

Власника нема. Бізнес цей чорний, очевидно, процвітає завдяки відкатам. І щодня такий безлад на головних залізничних воротах країни бачать 40 тис. людей.

До слова, МАФи на столичному вокзалі: КМДА вдалася до рішучих дій.

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