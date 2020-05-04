Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна

Один фельдшер на 3 тис. жителів. Як рятують людей від Covid-19 в Карпатах

Пандемія на коронавірус – це випробування для усієї країни. Для одних на виживання, а інших – на розвиток та вдосконалення. У високогірному районі Верховинщина, що на Прикарпатті, сільська медицина намагається протистояти коронавірусу. За місяць тут 11 підозр, чотири випадки підтверджених, ще стільки ж чекають результату ПЛР-тестування.

Бригада екстреної, шляхом спроб та помилок, вже навчалася правильно реагувати на небезпечну недугу. Місцева лікарня, для прийому хворих облаштувала операційну. З закупівлею рятівного медобладнання допомагають волонтери. Найслабша ланка – це сімейні лікарі. Відслідковувати епідісторії хворих тут не поспішають. А горяни зі скаргами не звертають, або ж їх просто не чують. Докладніше у сюжеті Ірини Тимчишин.

Нагадаємо, на Рівненщині у селі Рознань Рокитнівського району, де зафіксували спалах коронавірусу, встановили контрольно-пропускний пункт та ввели комендантську годину.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Підвищення зарплат і зменшення безробіття: коли відновиться економіка України
Підвищення зарплат і зменшення безробіття: коли відновиться економіка України
У ЗСУ два нових випадки коронавірусу
У ЗСУ два нових випадки коронавірусу
Коронавірус у світі: в яких країнах послабили карантин
Коронавірус у світі: в яких країнах послабили карантин
Китай вчинив жахливу помилку і не хотів її визнати – Трамп про приховування Covid-19
Китай вчинив жахливу помилку і не хотів її визнати – Трамп про приховування Covid-19
Ослаблення карантину в Україні: клінікам дозволили планові операції
Ослаблення карантину в Україні: клінікам дозволили планові операції
Що загрожує власникам парку тюльпанів під Києвом, де люди масово порушили карантин
Що загрожує власникам парку тюльпанів під Києвом, де люди масово порушили карантин
У Франції зафіксували найменшу кількість смертей від Covid-19
У Франції зафіксували найменшу кількість смертей від Covid-19
Коронавірус в Україні: карта і статистика захворювання
Коронавірус в Україні: карта і статистика захворювання

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка