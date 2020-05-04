Один фельдшер на 3 тис. жителів. Як рятують людей від Covid-19 в Карпатах

Пандемія на коронавірус – це випробування для усієї країни. Для одних на виживання, а інших – на розвиток та вдосконалення. У високогірному районі Верховинщина, що на Прикарпатті, сільська медицина намагається протистояти коронавірусу. За місяць тут 11 підозр, чотири випадки підтверджених, ще стільки ж чекають результату ПЛР-тестування.

Бригада екстреної, шляхом спроб та помилок, вже навчалася правильно реагувати на небезпечну недугу. Місцева лікарня, для прийому хворих облаштувала операційну. З закупівлею рятівного медобладнання допомагають волонтери. Найслабша ланка – це сімейні лікарі. Відслідковувати епідісторії хворих тут не поспішають. А горяни зі скаргами не звертають, або ж їх просто не чують. Докладніше у сюжеті Ірини Тимчишин.

Нагадаємо, на Рівненщині у селі Рознань Рокитнівського району, де зафіксували спалах коронавірусу, встановили контрольно-пропускний пункт та ввели комендантську годину.

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