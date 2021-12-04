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Факти / Відео / Україна

Один із найбільших популяризаторів української пісні: у Києві попрощалися з Мар’яном Гаденком

Маргарита Верещагіна Відеоредактор

Сьогодні у Києві попрощалися з народним артистом України, композитором, поетом, телеведучим, засновником багатьох творчих фестивалів і конкурсів – Мар’яном Гаденком.

Він помер на 67 життя через серцевий напад. Мар’яна Ілліча цілком заслужено називали одним із найбільших популяризаторів української пісні. Його невтомність, енергійність і активна життєва позиція вражали.

Економіст за фахом – він 27 років прослужив в органах внутрішніх справ. На пенсію пішов з посади заступника командувача внутрішніх військ. І при цьому ніколи не розлучався з творчістю.

Сам писав і пісні, і вірші, організовував конкурси та підтримував талановиту молодь і дітей.

Мар’ян Гаденко був багаторічним партнером Президентського Фонду Україна. Тож його засновник – другий президент України Леонід Кучма, висловив щире співчуття родині померлого.

Композитор-пісняр і народний артист України Мар’ян Гаденко помер 3 грудня. Про смерть артиста повідомили в Facebook Чернівецької обласної ради.

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