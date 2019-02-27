ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна

Один прикриває на посту, а другий копає окоп: як ЗСУ готуються до весни

Позиції на Світлодарській дузі з’єднані лабіринтами глибоких окопів. Під ногами в’язка багнюка – значить скоро весна. Попри погодні особливості на позиціях кипить робота. Найкраща зброя під час повзучого наступу – це лопата.

– Один прикриває на посту, а другий копає. Так міняємося по черзі. Вигідніші позиції хочемо зайняти, щоб і нам було безпечніше і ворога краще ворога було видно, – розповідає боєць ООС.

Наші хлопці постійно тримають ворога на прицілі, постійно ведуть за ним спостереження і не дають йому спуску.

Дивіться: 179 загиблих, десятки зниклих безвісти. Україна шанує героїв оборони Дебальцевого

Вчора Факти ICTV писали, як 5 років тому Росія відбирала Крим.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Один загиблий і двоє поранених: ворог продовжує обстріли на передовій
На фронті знову гаряче: постійний вогонь, переміщення техніки та ротація бойовиків
179 загиблих, десятки зниклих безвісти. Україна шанує героїв оборони Дебальцевого
Бойовики обстріляли Новолуганське: знищено житловий будинок
Дивовижний порятунок: після поранення в голову солдат вийшов з коми і може ходити
Стріляють з флангів та зруйнованих будівель: тактика бойовиків на Донбасі
Один постріл і влучання в ціль: ЗСУ знищили позиції ворога на Світлодарській дузі
Обстріли та ворожа розвідка – на передовій не припиняються провокації

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка