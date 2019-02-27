Один прикриває на посту, а другий копає окоп: як ЗСУ готуються до весни

Позиції на Світлодарській дузі з’єднані лабіринтами глибоких окопів. Під ногами в’язка багнюка – значить скоро весна. Попри погодні особливості на позиціях кипить робота. Найкраща зброя під час повзучого наступу – це лопата.

– Один прикриває на посту, а другий копає. Так міняємося по черзі. Вигідніші позиції хочемо зайняти, щоб і нам було безпечніше і ворога краще ворога було видно, – розповідає боєць ООС.

Наші хлопці постійно тримають ворога на прицілі, постійно ведуть за ним спостереження і не дають йому спуску.

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