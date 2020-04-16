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Один рейс рятує всю країну. Як українські літаки допомагають боротися з Covid-19

Нині в усьому світі великий попит на українські літаки-гіганти Руслан і Мрія. Держави роблять замовлення на перевезення вантажів, пов’язаних з Covid-19. Адже наші літаки мають дуже велику вантажопід’ємність – зокрема один Руслан заміняє 5 американських боїнгів. За час пандемії  українські судна вже доставили засоби захисту та інші життєво необхідні товари в понад 30 країн світу.

Зараз гуманітарку по всьому світу везуть 5 наших літаків Руслан та одна Мрія. За час пандемії – це десятки країн Європи, Сполучені Штати та Близький Схід.

На фоні простоїв пасажирських авіаперевезень, в авіаліній Антонова замовлення виросли на третину. Коронавірусний удар тримають 12 українських екіпажів.

Чому не можна замість 5 американських боїнгів для потреб України завантажити один наш Руслан або Мрію, авіаексперти пояснюють економічною доцільністю.

Факти ICTV раніше писали про те, що літак Мрія вирушив у перший рейс після модернізації до Китаю за медобладнанням.

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