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Один загиблий, 14 постраждалих: у Нікополі зіткнулися автобус і два авто

Близько сьомої години ранку зіткнулися два автомобілі та автобус, який перевозив три десятки працівників місцевого заводу. Водій  легковика загинув на місці. Решту постраждалих із різними травмами доправили до місцевої лікарні.

Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за статтею Порушення правил безпеки дорожнього руху. Триває слідство.

На теперішній момент 14 постраждалих, 4 особи знаходяться у легкому ступені тяжкості, 7 у середньому, 2 у тяжкому. На жаль, дівчині якій 21 рік потрбіна ампутація на рівні нижньої третини правої гомілки, – Радій Шевченко, директор обласного центру екстреної медицини.

Факти ICTV раніше писали про смертельну ДТП на Донеччині.

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