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Один загиблий і двоє поранених: ворог продовжує обстріли на передовій

За минулу добу бойовики 16 разів порушили режим тиші, один військовий загинув, двоє – поранені.

З початку цієї доби окупанти обстріляли з мінометів наші позиції в районі Лебединського.

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Також російські окупанти вели вогонь по позиціях українських підрозділів з бойових машин піхоти, зенітних установок, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Попри наближення календарної весни наші бійці з нетерпінням чекають справжнього тепла. Тоді веселіше буде переносити воєнні будні.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що на передовій не припиняються провокації.

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