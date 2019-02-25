Один загиблий і двоє поранених: ворог продовжує обстріли на передовій
За минулу добу бойовики 16 разів порушили режим тиші, один військовий загинув, двоє – поранені.
З початку цієї доби окупанти обстріляли з мінометів наші позиції в районі Лебединського.
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Також російські окупанти вели вогонь по позиціях українських підрозділів з бойових машин піхоти, зенітних установок, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Попри наближення календарної весни наші бійці з нетерпінням чекають справжнього тепла. Тоді веселіше буде переносити воєнні будні.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, що на передовій не припиняються провокації.
2019-02-25
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