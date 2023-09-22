Юлія Сеник, Ведуча програми Факти
Офіцер здавав тепловізори в ломбард | Міненерго прогнозує блекаути! Новини Факти ICTV за 22.09.2023
– Зустріч Зеленського з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо;
– Обстріл Оріхова 21.09.2023 — є поранена;
– Черкаські водолази-рятувальники тепер розміновують Україну;
– Здавав у ломбард тепловізори та камери нічного бачення: на Житомирщині судитимуть офіцера;
– Історія мужнього воїна, який переніс 17 операцій;
– Прогнози щодо відключень електрики цієї зими озвучили в Міненерго;
– Другий сезон кулінарного проєкту “Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком” вже завтра.
Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 11:00 (22.09.2023).
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