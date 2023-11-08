Офіційно: це зробило ГУР! | СБУ викрила зрадницю на Донеччині | Новини Факти ICTV за 08.11.2023

– Єврокомісія рекомендувала почати перемовини з Україною про вступ до ЄС;

– Обстріл Херсонщини — є загиблі;

– У т. о. Луганську ГУР ліквідували ексначальника “міліції “ЛНР”;

– Здавала позиції артилерії ЗСУ — СБУ викрила зрадницю;

– Основна версія загибелі Частякова;

– Ситуація на фронті: зведення Генштабу;

– Ситуація в Авдіївці;

– Виставка World Press Photo 2023 — наживо;

– У Польщі перевізники заблокували рух вантажівок на двох пунктах пропуску з Україною.

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