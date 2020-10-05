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Офіси open space та лаунж-зони: у Києві занедбана фабрика стала сучасним бізнес-центром

У Києві на місці старої занедбаної гумової фабрики облаштували сучасний бізнес-кампус із кав’ярнями, лаунж-зонами і спорт-майданчиками. І відпочити тут можуть не лише працівники офісів, але й усі бажаючі.

Архітектором проекту став Віктор Герасименко. Він взявся за справу, від якої інші відмовлялись. Адже реанімувати старі цехи в рази складніше та дорожче, ніж будувати з нуля.

Проте він зміг надати старій фабриці нове обличчя. І тепер тут є двоповерхові лоббі, ліфти, майданчики, ідеальні зелені газони, панорамні вікна та офіси open space.

Тут можна не лише попрацювати, але й чудово відпочити, позасмагати, позайматись йогою та влаштувати барбекю.

Ідейники цього проекту переконують, що реанімувати старі приміщення заводів хоч і дорожче, але це рятівне коло для столиці. Адже бізнес-поверхівок і так вдосталь.

Також у Кракові українці планують відкрити інтернаціональну книго-кав’ярню.

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