Офіційний старт новорічних свят! Як в українських містах запалювали ялинки

В містах України засяяли новорічні ялинки. Цьогоріч у зв’язку із карантинними обмеженнями офіційне засвічення головної ялинки у столиці на Софіївській площі відбулося без традиційного параду та концерту.

Не обійшлося без прикрих пригод – спалахнула одна з прикрас, а оскільки ялинка штучна, могло б бути лихо, та на щастя минулося. Тема цьогорічного святкування – казковий ліс.

На Миколая засяяла і головна харківська ялинка – заввишки як 16-поверхівка, офіційно визнана найбільшою в Україні. 40-метрова харківська рекордсменка – доволі складна інженерна конструкція, яка складається з сотень окремих деталей, кількох тисяч світлодіодних лампочок, а прикрашають ялинку кілька тисяч пластикових куль і візерунків.

В Одесі новорічну ялинку запалили під звуки муніципального духового оркестру.

Не змінюють оздоблення новорічної ялинки й у Львові, живу 18-метрову красуню прикрашають лаконічно, лише ілюмінацією в теплих тонах.

У Хмельницькому 18- метрову новорічну красуню офіційно відкрили ще на початку грудня. Цьогорічні святкування почали раніше через пандемію.

На відміну від інших міст, у Хмельницькому не відмовилися від різдвяного ярмарку, щоправда, замість півсотні будиночків на площі встановили не більше 30. Обіцяють, що вони працюватимуть до 20 січня.

Як у Києві засвітили головну ялинку

У Києві на Софійській площі традиційно засвітили головну ялинку країни. Цьогоріч церемонія дещо відрізнялася від попередніх років.

Через карантинні обмеження, пов’язані з пандемією коронавірусу, не було традиційного параду та концерту. Але все ж це не завадило сотням людей прийти на відкриття.

Не обійшлося цьогоріч і без інших курйозів. Загорілася одна із кульок, яка є частиною святкової ілюмінації на Софійській площі. Ялинка, як і ніхто із присутніх, від загоряння не постраждали.