Оформлення заповіту: які папери підписувати не варто та як правильно скласти

Щоб не втратити гроші, майно та не пересварити рідних – юристи радять не боятися і вчасно оформлювати заповіт і якщо треба – то навіть у 18 років.

Заповідати майно можна з 18 років. Не лише родичам, а й друзям, церкві, державі й навіть ще ненародженій дитині.

Потрібен паспорт, ідентифікаційний номер, документи на право власності. Якщо майна небагато – заповіт отримаєте за годину. Нотаріус внесе його до спадкового реєстру й готово. Приватні нотаріуси за послугу беруть тисячу гривень. Державні вдвічі менше. Укладати заповіт можна безліч разів.

Заповіти бувають трьох видів. Звичайний. Заповіт подружжя, який стосується майна, придбаного в шлюбі. А ще секретний. Його зміст не знає навіть нотаріус.

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Будь-хто з родичів може спробувати оскаржити заповіт у суді. Щоб цього не сталося, судді радять чітко дотримуватися правил: має бути складено виключно за участю особи, ця особа має повністю бути дієздатною. Якщо не дотримана письмова форма, нотаріальне посвідчення – цей заповіт не матиме ніяких наслідків.

До слова, аби не застрягти у майновій тяганині під час розлучення – українці дедалі частіше укладають шлюбні контракти.

Опубліковано Лютий, 07 в 11:23



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