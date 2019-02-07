Оформлення заповіту: які папери підписувати не варто та як правильно скласти
Щоб не втратити гроші, майно та не пересварити рідних – юристи радять не боятися і вчасно оформлювати заповіт і якщо треба – то навіть у 18 років.
Заповідати майно можна з 18 років. Не лише родичам, а й друзям, церкві, державі й навіть ще ненародженій дитині.
Потрібен паспорт, ідентифікаційний номер, документи на право власності. Якщо майна небагато – заповіт отримаєте за годину. Нотаріус внесе його до спадкового реєстру й готово. Приватні нотаріуси за послугу беруть тисячу гривень. Державні вдвічі менше. Укладати заповіт можна безліч разів.
Заповіти бувають трьох видів. Звичайний. Заповіт подружжя, який стосується майна, придбаного в шлюбі. А ще секретний. Його зміст не знає навіть нотаріус.
Дивіться: Онлайн-освіта в Україні: чи допоможе влаштуватися на роботу та як отримати
Будь-хто з родичів може спробувати оскаржити заповіт у суді. Щоб цього не сталося, судді радять чітко дотримуватися правил: має бути складено виключно за участю особи, ця особа має повністю бути дієздатною. Якщо не дотримана письмова форма, нотаріальне посвідчення – цей заповіт не матиме ніяких наслідків.
До слова, аби не застрягти у майновій тяганині під час розлучення – українці дедалі частіше укладають шлюбні контракти.